У Миколаєві водій збив пішохода: жінка не дочекалася приїзду "швидкої"

У Миколаєві водій збив пішохода: жінка не дочекалася приїзду "швидкої"

Пенсіонерка померла від отриманих травм.

У Миколаєві 54-річний водій "ВАЗ-2110" збив 86-річну жінку біля пішохідного переходу. Від отриманих травм вона померла на місці до приїзду медиків.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Миколаївської області.

Також читайте Потрапив під кілька авто: у Сумській області трагічно загинув пішохід

Подія трапилася на перехресті вулиць Кузнецької та 9-й Слобідської. За попередньою інформацією, жінка порушила правила дорожнього руху.

Після наїзду на пішохода на перехресті водій зупинився.

Очевидці ДТП розповіли, що машину "швидкої" допомоги чекали близько 20 хвилин. Увесь цей час потерпіла лежала на асфальті.

За цим фактом правоохоронці порушили кримінальну справу за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, що у Снятині на Прикарпатті патрульний автомобіль збив жінку з півторарічною дитиною. Вони саме вийшли на пішохідний перехід. Жінка несла сина на руках.

Чоловік, який збив дитину на пішохідному переході, вийшов з СІЗО без вироку

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання