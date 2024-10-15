У Миколаєві є постраждалі унаслідок удару ворожої балістики - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, є влучення балістики унаслідок обстрілу ворога у Миколаєві.

Про це інформують моніторингові канали.

Йдеться про приліт балістики у різних районах міста.

Є постраждалі, мінімум 2 цивільних у стані середньої тяжкості та тяжкому стані.

Більше інформації буде з ранку

Додамо, що поки це неофіційна інформація. Мер Миколаєва під час вибухів лише написав: "Ви самі все чули".

Також раніше повідомлялося? що після вибухів в місті спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, місто атаковано балістикою С-300.

Моніторингові канали додають, що сталося влучення по приватному житловому будинку.

Наразі інформація уточнюється.

Як повідомлялося, пізно ввечері 9 жовтня росіяни вдарили ракетами по Миколаєву. Російська армія здійснила атаку по інфраструктурному об'єкту, попередньо ракетами Х-59/Х-69.

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