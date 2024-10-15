У Миколаєві є постраждалі унаслідок удару ворожої балістики - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
За попередньою інформацією, є влучення балістики унаслідок обстрілу ворога у Миколаєві.
Про це інформують моніторингові канали.
Йдеться про приліт балістики у різних районах міста.
Є постраждалі, мінімум 2 цивільних у стані середньої тяжкості та тяжкому стані.
Більше інформації буде з ранку
Додамо, що поки це неофіційна інформація. Мер Миколаєва під час вибухів лише написав: "Ви самі все чули".
Також раніше повідомлялося? що після вибухів в місті спалахнула пожежа.
За попередньою інформацією, місто атаковано балістикою С-300.
Моніторингові канали додають, що сталося влучення по приватному житловому будинку.
Наразі інформація уточнюється.
Як повідомлялося, пізно ввечері 9 жовтня росіяни вдарили ракетами по Миколаєву. Російська армія здійснила атаку по інфраструктурному об'єкту, попередньо ракетами Х-59/Х-69.
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