У Миколаєві є пожежі в житлових будинках, всі служби на місцях — Кім

Ворожа БпЛА атакували місто.
У Миколаєві в ніч проти 11 листопада сталося займання житлових будинків внаслідок атаки ворожих безпілотників на місто.
Про це йдеться у повідомленні голови Миколаївської ОВА Віталія КІма.
Перед цим повідомлялося про серію вибухів в межах міста.
"Є пожежі в житлових будинках в місті, всі служби на місцях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уночі Україною рухалися ворожі безпілотники.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову здійснили масовану атаку дронами по Одесі та району.
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