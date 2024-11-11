У Миколаєві є пожежі в житлових будинках, всі служби на місцях — Кім

У Миколаєві в ніч проти 11 листопада сталося займання житлових будинків внаслідок атаки ворожих безпілотників на місто.

Про це йдеться у повідомленні голови Миколаївської ОВА Віталія КІма.

Перед цим повідомлялося про серію вибухів в межах міста.

"Є пожежі в житлових будинках в місті, всі служби на місцях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уночі Україною рухалися ворожі безпілотники.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову здійснили масовану атаку дронами по Одесі та району.

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