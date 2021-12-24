У Миколаєві за програмою Зеленського перебудували приймальне відділення лікарні швидкої допомоги

У Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги після реконструкції, проведеної у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", відкрилося нове приймальне відділення.

Крім виконаних масштабних будівельних та монтажних робіт, відділення було також оснащене новим сучасним діагностичним обладнанням.

Про це повідомляє Миколаївська ОДА.

У модернізованому приймальному відділенні медики зможуть оперативно проводити якісну діагностику та реагувати на невідкладні стани.

Для зручності пацієнтів та медперсоналу для відділення під час реконструкції було збудовано окремий бокс для двох автомобілів швидкої допомоги. З нього пацієнти та бригади потраплятимуть у приміщення відділення у комфортних кліматичних умовах.

У відділенні були також обладнані вестибюль та рецепція із зоною очікування для пацієнтів, які самостійно звертатимуться за допомогою.

До окремого блоку поміщатимуть хворих із підозрою на інфекційне захворювання, доки проводитиметься диференціальна діагностика.

також розміщені палати динамічного спостереження за хворими, які перебувають на обстеженні до прийняття рішення про продовження стаціонарного лікування. У відділенні обладнали також протишокову палату, лікарсько-медсестринський пост та палати інтенсивної терапії.

Оперативну діагностику у відділенні зможуть проводити за допомогою нового обладнання – комп'ютерного томографа, УЗД, рентгенологічного апарату, гематологічного аналізатора. У палатах встановлено функціональні ліжка та обладнано систему централізованого моніторингу.

"Програма "Велике будівництво" – це багато об'єктів нашої області. Це 3,8 млрд грн капітальних інвестицій у Миколаївську область лише у 2021 році. Це те, що має бути у нас завжди, але ніколи не було. У проєктах двох нових обласних лікарень – обласної та дитячої, які ми почнемо реалізовувати наступного року на суму 1,2 млрд грн., майже 50% – це нове та сучасне обладнання", – розповів на відкритті приймального відділення голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, наступного року в Україні в межах програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, у всіх областях розпочнеться реконструкція обласних лікарень. Всього буде реконструйовано та оснащено сучасним обладнанням 24 дорослих та 24 дитячі лікарні.