У Миколаєві заборонили ходити на пляжі до кінця війни

У Миколаєві заборонили ходити на пляжі до кінця війни

У Миколаєві під час воєнного стану будуть закриті для відвідувачів пляжі та місця відпочинку на прибережних зонах.

За словами мера Олександр Сєнкевича, рішення ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

Про це міський голова повідомив у своєму Telegram-каналі.

Крім того, на період дії воєнного стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони, облаштовувати місця для водних видів спорту чи фізкультурно-оздоровчих занять.

Як повідомлялося, у Києві обслуговування пляжів і зон відпочинку проводять у штатному режимі. Попри це, пляжний сезон у столиці поки не розпочинатимуть. Крім того, в умовах воєнного стану та заради безпеки відвідувати пляжі наразі не радять.

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