У Миколаєві затримали агента ФСБ: під прикриттям тренування військових розвідував базування озброєння

Зрадника затримали та повідомили йому про підозру.

У Миколаєві Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який під прикриттям тренувань українських військових розвідував місця базування іноземного озброєння.

Зрадником виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій, повідомили в СБУ.

Затриманий також збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території південного регіону.

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Для збору відомостей зловмисник "в темну" використовував діючого українського військовослужбовця та передавав отримані відомості представнику ФСБ. Інформація потрібна була окупантам для здійснення прицільних ракетних ударів по військових об’єктах в Україні.

За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на ФСБ і запропонував свою допомогу у війні проти України. З ворогом він листувався через месенджер.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ заарештувала активи російського бізнесмена Миколи Сердюка на Київщині та Сумщині. Він фінансує випробування ворожих ракет.

СБУ заарештувала активи російського бізнесмена

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