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У Миколаєві затримали агента ФСБ: під прикриттям тренування військових розвідував базування озброєння

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Миколаєві затримали агента ФСБ: під прикриттям тренування військових розвідував базування озброєння

Фото: СБУ

Зрадника затримали та повідомили йому про підозру.

У Миколаєві Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який під прикриттям тренувань українських військових розвідував місця базування іноземного озброєння.

Зрадником виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій, повідомили в СБУ.

Затриманий також збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території південного регіону.

Для збору відомостей зловмисник "в темну" використовував діючого українського військовослужбовця та передавав отримані відомості представнику ФСБ. Інформація потрібна була окупантам для здійснення прицільних ракетних ударів по військових об’єктах в Україні.

За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на ФСБ і запропонував свою допомогу у війні проти України. З ворогом він листувався через месенджер.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

© СБУ
Фото: СБУ

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Перегляди
1684
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