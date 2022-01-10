У Миколаєві затримали чоловіка з мавпою: що він робив (фото)

Тварину забрали до місцевого зоопарку.
У Миколаєві на вулиці Соборній затримали чоловіка. Він пропонував перехожим сфотографуватися із твариною за гроші.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Чоловіка затримали, коли він витягнув мавпу на вулицю. Тварина була одягнена в куртку.
Власнику загрожує відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварину поліцейські відвезли до Миколаївського зоопарку.
Наразі правоохоронці вивчають дійсність документів на тварин. Відповідні запити надіслані до компетентних державних органів.
Раніше стало відомо, що у Запоріжжі в Осипенківському мікрорайоні чоловік убиває безпритульних собак – він їх ріже ножем.
В Україні від 8 серпня 2021 року набув чинності закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварин забороняється бити і завдавати їм болю.
Читайте також:
- Посміхався та позував у трусах: до 8 років можуть ув'язнити чоловіка, який забив до смерті нутрій і кота
- Пес Джек, якого лишили в парку на "Дорогожичах" у Києві, а потім забрали, повернувся до притулку: що сталося
- У Києві собаку прив'язали біля гіпермаркету та залишили помирати на морозі