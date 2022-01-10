У Миколаєві затримали чоловіка з мавпою: що він робив (фото)

У Миколаєві затримали чоловіка з мавпою: що він робив (фото)

Тварину забрали до місцевого зоопарку.

У Миколаєві на вулиці Соборній затримали чоловіка. Він пропонував перехожим сфотографуватися із твариною за гроші.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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Чоловіка затримали, коли він витягнув мавпу на вулицю. Тварина була одягнена в куртку.

Власнику загрожує відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварину поліцейські відвезли до Миколаївського зоопарку.

Наразі правоохоронці вивчають дійсність документів на тварин. Відповідні запити надіслані до компетентних державних органів.

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Раніше стало відомо, що у Запоріжжі в Осипенківському мікрорайоні чоловік убиває безпритульних собак – він їх ріже ножем.

В Україні від 8 серпня 2021 року набув чинності закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварин забороняється бити і завдавати їм болю.

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