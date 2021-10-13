У Миколаєві затримали кілера, якого підозрюють у замаху на бізнесмена

Напад стався понад рік тому.
Учасника замаху на замовне вбивство бізнесмена затримали правоохоронці у Миколаєві.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 13 жовтня.
Чоловіка підозрюють у тому, що він стріляв у місцевого бізнесмена Михайла Титова півтора роки тому. Тоді у дворі офісного центру куля снайпера поцілила у шию підприємця, зачепивши сонну артерію. Медикам вдалося врятувати йому життя.
На даху будинку навпроти поліція знайшла зброю, з якої стріляв снайпер. Нині ж його затримали. Чоловіку 43 роки. Він, як кажуть у поліції, відома особа в кримінальних колах. Нині шукають його спільників та замовника.
Нагадаємо, у центрі Черкас під час стрілянини у кафе вбили чоловіка. За фактом вбивства поліція відкрила кримінальне провадження. Було розстріляно бізнесмена Михайла К. Нападники зникли з місця події.