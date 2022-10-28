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У Миколаєві затримали шпигунку, яка збирала для РФ відомості про місця дислокації авіації ЗСУ

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У Миколаєві затримали шпигунку, яка збирала для РФ відомості про місця дислокації авіації ЗСУ

Фото: СБУ

Зрадницю посадили під варту.

У Миколаєві Служба безпеки України затримали місцеву мешканку, яка шпигувала на користь армії агресорки Росії. 

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що кураторів зрадниці з російських спецслужб перш за все цікавили місця дислокації бойової авіації Збройних сил України. Прихильниця путінських військ збирала розвіддані щодо переміщеннь української військової техніки, а також координати стратегічно важливої об'єктів критичної інфраструктури на території регіону.

Отриману інформацію російські війська планували використати для підготовки прицільних ракетних ударів. Втім, співробітники СБУ "спрацювали на випередження" і затримали зловмисницю, коли та спробувала передати ворогові зібрані відомості. 

Зрадниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Як повідомлялося, у Києві заочно судитимуть завербованого російськими окупантами кримчанина, який передавав їм координати для ракетних ударів по столиці. Зрадник, перебуваючи на території тимчасово окупованого Криму, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був завербований спецслужбами держави-агресора.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
162
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