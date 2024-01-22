У Миколаєві затримано робітника комунального підприємства: наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ 

СБУ затримала інформатора РФ, який наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ у Миколаєві.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Ворога цікавили локації військових шпиталів та інших медзакладів, де проходили лікування та реабілітацію українські захисники.Також він намагався виявити місця базування бойових підрозділів ЗСУ та з’ясувати про наявне озброєння. Крім того, зловмисник "малював" для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів, якими могла рухатись військова техніка Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали у власному помешканні.За даними слідства, ворожим поплічником виявився співробітник місцевого комунального підприємства.

Для виконання ворожих завдань фігурант об’їжджав місто на власному автомобілі та приховано фіксував локації потрібних об’єктів. Потім отримані дані він передавав окупантам.

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ та воював проти Сил оборони на Донеччині. Зокрема, підозру отримав ворожий кулеметник, який допомагав захоплювати Маріуполь та Волноваху.

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