У Миколаєві жінка чекала на окупантів, які розбомбили її будинок, бо "вона за Росію": як її покарали

У Миколаєві уродженка Азербайджану, особа без громадянства чекала на прихід російських окупантів. Жінка заявляла, що її будинок тричі потрапляв під російські обстріли, проте вона все одно сподівалась на окупацію Миколаєва та називала себе "росіянкою".

Про це йдеться у вироку Ленінського районного суду міста Миколаєва (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, підозрювана - це особа без громадянства та уродженка міста Баку. Жінка у забороненій в Україні російській соціальні мережі відверто прославляла російських терористів, шкодувала, що ЗСУ ліквідовують окупантів, раділа терористичним ударам по території України та писала, що чекає на окупацію Миколаєва, бо "вона росіянка".

Допис жінки. Матеріали суду

Крім того підсудна повідомляла, що її будинок тричі потрапляв під обстріл росіян, а квартира була знищеною. Водночас жінка не винила у цьому Росію. Вона також раділа, коли росіяни вбивали українців та "лайкала" українофобські дописи.

Матеріали справи

Російських окупантів жінка прославляла від червня 2022 року до травня 2023 року.

Під час слідства любителька Росії уклала угоду зі слідством, в якій провину визнала та розкаялась. Жінку визнали винною за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України та засудили до 2 років іспитового терміну.

Нагадаємо, українець майже рік воював за Росію, але заблукав і потрапив у полон ЗСУ.

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