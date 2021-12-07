У Миколаєві жінка тільки зранку побачила, що вбила чоловіка

У Миколаєві жінка тільки зранку побачила, що вбила чоловіка

Між подружжям сталася сварка.

У Миколаєві в будинку по пров. Кур'єрському сталося вбивство. Медики виявили тіло 29-річного чоловіка з ножовим пораненням у живіт.

Про це повідомили у поліції області.

На місці події слідчо-оперативна група поліції встановила, що смертельні тілесні ушкодження потерпілому завдала дружина під час сварки в ході спільного вживання алкоголю напередодні.

Зранку жінка побачила, що він не подає ознак життя й викликала швидку.

Слідчі затримали 38-річну зловмисницю. Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 КК України “Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть постраждалого”, за яке передбачено покарання до десяти років ув’язнення.

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Раніше стало відомо, що у Києві жінка ударом ноги вбила співмешканця.

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