У Миколаєві жителі багатоповерхівки пробили стіну, щоб годувати кішку, яку у зачиненій квартирі залишили господарі

У Миколаєві жителі багатоповерхівки пробили стіну, щоб годувати кішку, яку у зачиненій квартирі залишили господарі

Власники тварини 10 днів тому евакуювалися з міста, залишивши на смерть домашню улюбленицю.

У Миколаєві врятували кішку, яку господарі, що втекли з міста, кинули у зачиненій квартирі. У бетонній стіні зробили отвір, щоб мати змогу передавати тварині їжу.

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Про це повідомляють "Новости N".



У Миколаєві пробили стіну у квартирі на вул. Великий Морський, щоб мати змогу годувати покинуту господарями кішку. Тварина жалібно нявкала кілька днів поспіль, тож сусіди зрозуміли, що вдома нікого немає і кішка просто помре з голоду.

З'ясувалося, що господарі кішки поїхали 10 днів тому, кинувши її напризволяще. Разом із поліцією вдалося зробити отвір у стіні, через який кішку змогли погодувати. Тепер у сусідів та волонтерів буде можливість підгодовувати покинуту тварину.

«Господарі, люди, залишайтеся людьми! Не кидайте тварин! І в евакуації зараз пропускають, і у житло приймають людей із тваринами! Їм теж потрібний наш захист та турбота!», - звернулися до миколаївців бійці міської варти.

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