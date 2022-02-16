У Миколаєві зіпсується погода: коли очікувати пік негоди

Найближчими днями буде вітряно.
У Миколаєві та області протягом 16-17 лютого спостерігатимуться пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду.
Про "Суспільне" розповів завідувач сектору метеопрогнозів Миколаївського обласного центру гідрометеорології Роман Мурмило.
З його слів, відбувається зміна повітряної маси з півдня та південного заходу, оскільки її переміщення йде з дуже великою швидкістю, це виражається у посиленні вітру.
"По місту вітер уже 15 метрів за секунду, а по області навіть більше. Але це тільки початок процесу", — сказав Роман Мурмило.
Однак вітер не буде поривчастим увесь час, а вщухатиме на вечір та на ніч.
"Особливо в нічні години будуть перерви. Сьогодні ввечері та на ніч сила вітру зменшиться. А завтра вдень знову підвищиться", — додав Мурмило.
Така швидкість вітру відповідає першому рівню небезпечності.
Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.
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