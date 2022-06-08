У Миколаєві знову запрацює зоопарк: названо дату та графік

У Миколаєві після тримісячної перерви знову відкривають зоопарк для відвідувачів.

Від 11 червня запрацює Миколаївський зоопарк.

Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Поки що туди можна буде завітати лише у вихідні. Час роботи: 09:00-16:00.

"Упевнений, прогулянки у зоопарку принесуть вам багато задоволення. До того ж, незважаючи на війну і те, що заклад три місяці був зачинений для відвідувачів, його працівники зробили все, щоб зберегти тварин і територію в належних умовах. І навіть покращити їх", - зазначив він.

Нагадаємо, приватний зоопарк, який опинився на лінії вогню на Київщині, вже відчинився заради тварин.

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