У Миколаєві знову запрацює зоопарк: названо дату та графік

У Миколаєві після тримісячної перерви знову відкривають зоопарк для відвідувачів.
Від 11 червня запрацює Миколаївський зоопарк.
Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Поки що туди можна буде завітати лише у вихідні. Час роботи: 09:00-16:00.
"Упевнений, прогулянки у зоопарку принесуть вам багато задоволення. До того ж, незважаючи на війну і те, що заклад три місяці був зачинений для відвідувачів, його працівники зробили все, щоб зберегти тварин і територію в належних умовах. І навіть покращити їх", - зазначив він.
Нагадаємо, приватний зоопарк, який опинився на лінії вогню на Київщині, вже відчинився заради тварин.
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