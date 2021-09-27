У Миколаївській області автівки не поділили дорогу: один із водіїв помер

У Миколаївській області автівки не поділили дорогу: один із водіїв помер

Після зіткнення з вантажівкою легковий автомобіль відкинуло у кювет.

На автодорозі М-14 "Одеса – Мелітополь - Новоазовськ" поблизу с. Коблеве сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися вантажівка MAN з напівпричепом та легковий автомобіль Chevrolet Lacetti.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Після зіткнення транспортних засобів легковий автомобіль відкинуло у кювет. 51-річного водія Chevrolet з тяжкими тілесними ушкодженнями доправили до лікарні, де він згодом помер. 41-річний водій вантажівки не травмувався.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років. Усі обставини та причини ДТП встановлюються.

Раніше стало відомо, що на автодорозі Р-47 "Херсон-Нова Каховка-Генічеськ" сталася смертельна аварія. В результаті зіткнення трьох автомобілів двоє чоловіків загинули.

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