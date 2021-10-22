У Миколаївській області автомобіль без водія наїхав на дитину

У Миколаївській області автомобіль без водія наїхав на дитину

Постраждалу дівчинку доправили до лікарні.

У с. Коблеве Миколаївського району стався інцидент, в результаті якого постраждала 9-річна дівчинка.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

53-річний водій припаркував ГАЗель біля кафе та пішов у своїх справах. Однак автомобіль розпочав самовільний рух та здійснив наїзд на неповнолітню дитину, яка перебувала позаду транспортного засобу.

Внаслідок автопригоди 9-річна дівчинка з тілесними ушкодженнями була доправлена до лікарні.

Слідчі проводять розслідування усіх обставин ДТП.

Нагадаємо, у місті Дубно Рівненської області водій збив 10-місячного хлопчика, якого мама везла пішохідним переходом. Внаслідок удару візочок з малюком відлетів на кілька метрів та перекинувся. Дитину з травмою голови забрала "швидка".

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