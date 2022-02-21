У Миколаївській області батько з сином збирали гілки у лісосмузі: все закінчилося страшною трагедією

У Миколаївській області батько з сином збирали гілки у лісосмузі: все закінчилося страшною трагедією

Чоловік отримав смертельні травми, коли впав з транспорту.

У лісосмузі поблизу села Мартинівське 34-річний син разом із 64-річним батьком збирали гілки дерев, які потім завантажили до кузова мотоцикла. Щоб утримати їх, 64-річний чоловік сів зверху на дрова. Після того, як водій почав рух, пасажир не втримався та впав з мотоцикла.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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У результаті дорожньо-транспортної пригоди 64-річний чоловік від отриманих травм загинув.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть". Усі обставини та причини ДТП наразі встановлюються.

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Нагадаємо, у Миколаївській області 44-річний чоловік загинув на полюванні зі знайомими. Один із мисливців застрелив потерпілого.

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