У Миколаївській області без щеплення відсторонять від роботи і не заплатять: кого і коли

У Миколаївській області без щеплення відсторонять від роботи і не заплатять: кого і коли

Чиновники, медики та педагоги, які не отримали щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи.

У Миколаївській області від 31 січня 2022 року відсторонять від роботи без збереження заробітної плати представників певних професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

Про це під час брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко, пише "Суспільне".

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За словами Володимира Клочка, згідно з наказом № 2664 Міністерства здоров’я України від 30.11 2021 обов’язково мають щепитися працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності та працівники комунальних підприємств, установ та організацій.

"Працівники вищезазначених установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", — розказав Володимир Клочко.

За словами Володимира Клочка, станом на 12 січня на Миколаївщині вакциновані понад 90 % медичних працівників.

Відповідно до постанови Кабміну, яка набула чинності 8 листопада, певна категорія українців, серед яких державні службовці та працівники навчальних закладів, що відмовляються або ухиляються від проведення щеплень проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи. А Фонд соціального страхування (ФСС) не оплачуватиме їм лікарняні у випадку хвороби.

Згідно з рішенням МОЗ, не можуть бути відсторонені від роботи особи, які мають протипоказання до вакцинації і які надали відповідний медичний висновок (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

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Нагадаємо, у світі розпочали щеплювати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Зокрема, таке рішення ухвалили вже в Італії, Іспанії, Австралії та Польщі.

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