У Миколаївській області через влучання боєприпасів горіли приватні обійстя (фото)

У Миколаївській області через влучання боєприпасів горіли приватні обійстя (фото)

У Миколаївській області за добу сталося 18 пожеж, з яких - 2 виникли через потрапляння боєприпасів та уламків від них.

Також протягом 20 червня групою піротехнічних робіт та підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення відпрацьовано 17 повідомлень.

Про це інформують у ДСНС.

Загалом же напередодні окупанти обстріляли смт Первомайське Миколаївської області. Після чого загорілася споруда, яка не використовується, суха трава та сміття на відкритій території.

Пожежу на загальній площі 1,5 га ліквідовано черговим караулом.

Також увечері, після 20:00, внаслідок бойових дій сталася пожежа житлового будинку та сухої трави у с. Лимани Галицинівської ТГ. Вогнеборці врятували сусідній будинок від розповсюдження вогню.

Ще 16 пожеж виникли з причин, не пов'язаних із бойовими діями. Інші 14 епізодів — пожежі сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. Підрозділами ДСНС забезпечено оперативне реагування на усі повідомлення.

Раніше Росія вдарила ракетами по житлових будинках у Миколаєві, з'явилося відео моменту влучання.

Читайте також: