У Миколаївській області четверо російських військових склали зброю та здалися місцевим (відео)

У Миколаївській області четверо російських військових склали зброю та здалися місцевим (відео)

У чоловіків забрали документи.

Четверо військових, попередньо 33-го полку з Волгоградської області, віком від 18 до 29 років, після бою та розгромлення їхньої колони на кордоні з Херсонщиною склали зброю та здались місцевим жителям.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

"Кажуть, думали, що приїхали на навчання, а коли побачили, що відбувається, вирішили здатись”, — йдеться у повідомленні поліції.

У диверсантів вилучили документи, з ними ведуть розмови, з’ясовуються усі обставини.

Ситуація щодо правопорядку в області під контролем правоохоронців.