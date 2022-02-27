У Миколаївській області четверо російських військових склали зброю та здалися місцевим (відео)

У чоловіків забрали документи.
Четверо військових, попередньо 33-го полку з Волгоградської області, віком від 18 до 29 років, після бою та розгромлення їхньої колони на кордоні з Херсонщиною склали зброю та здались місцевим жителям.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
"Кажуть, думали, що приїхали на навчання, а коли побачили, що відбувається, вирішили здатись”, — йдеться у повідомленні поліції.
У диверсантів вилучили документи, з ними ведуть розмови, з’ясовуються усі обставини.
Ситуація щодо правопорядку в області під контролем правоохоронців.