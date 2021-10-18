У Миколаївській області чоловік кинув гранату в родичів співмешканки: є потерпілі

У Миколаївській області чоловік кинув гранату в родичів співмешканки: є потерпілі

Дебошира затримали правоохоронці.

У Миколаївській області в гараж кинули гранату: через сімейний конфлікт пораненнь зазнали двоє людей.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 жовтня.

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У селі Мостове між жінкою та її співмешканцем сталася сварка. Чоловік поводився агресивно, погрожував фізичною розправою. Тож, жінка покликала сина та зятя, аби ті втихомирили дебошира.

Утім, господарю це не сподобалося. Він дістав гранату, висмикнув чеку та кинув у гараж, де були двоє родичів жінки. Вони зазнали осколкових пораненнь. Їх забрала швидка.

Сам дебошир не постраждав. Його затримала поліція. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Нині слідчі встановлюючи, звідки в селянина бойова граната.

Новини України: у Миколаївській області чоловік кинув гранату у гараж

Як повідомлялося, київські оперативники затримали чоловіка з боєприпасом у кишені. Порушника помітив перехожий та зателефонував до поліції. Зловмисник пояснив, що нібито знайшов гранату і вирішив залишити собі. Зазначається, що киянин 1973 року народження раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців через незаконне зберігання зброї.

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