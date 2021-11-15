У Миколаївській області чоловік задушив подушкою співмешканку і закопав у лісосмузі

Зловмисник запевняв, що жінка померла сама і він просто її поховав.
До миколаївської поліції звернулася жінка і заявила про зникнення її 52-річної тітки. Правоохоронці з’ясували, що жінку ніхто не бачив вже близько двох тижнів.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Правоохоронці почали розслідування і встановили, що зникла вже мертва, а її тіло закопав співмешканець у лісосмузі біля місцевого кладовища. Спочатку 62-річний чоловік розповідав, що цивільна дружина нібито померла сама, тому він так і вчинив. Поліцейським чоловік показав місце поховання.
Тіло жінки правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи, за висновком якої – смерть потерпілої настала внаслідок механічної асфіксії.
Вже після того, він зізнався, що в ході побутового конфлікту задушив дружину подушкою, а наступного дня позбувся тіла.
Наразі слідчі вручили чоловіку повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України), слідчі дії тривають.
Раніше стало відомо, що у Миколаєві у готелі вбили хлопця.
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