У Миколаївській області хлопець отруїв 8 осіб: троє померли

У місті Южноукраїнськ 19-річний місцевий житель збував незаконно виготовлені підакцизні товари, що стало причиною смерті декількох осіб.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.
"Зловмисник, не являючись суб’єктом підприємницької діяльності та не маючи дозволу (ліцензії) для оптового продажу або роздрібної торгівлі алкогольною продукцією, через Інтернет у невстановленого виробника придбав спиртовий концентрат (метанольний розчин). У березні 2022 року, в період дії заборони на продаж алкогольних напоїв через військовий стан, зазначену продукцію він реалізував мешканцям міста Южноукраїнська", - йдеться у повідомленні прокуратури.
У результаті 8 осіб отримали отруєння метанолом, з яких троє, зокрема дві 18-річні дівчини, померли наступного дня після вживання фальсифікату.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.
Раніше повідомлялося про масове отруєння на Буковині. 16 людей звернулися до медиків після святкування корпоративу в ресторані гірськолижного курорту.
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