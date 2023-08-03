У Миколаївській області хлопець трагічно загинув, рятуючи молодшого брата

У Миколаївській області загинув хлопець, який рятував брата, що тонув. Трагедія сталась на затопленому кар'єрі поблизу с. Кумари Кам'яномостівської ТМ Первомайського району.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС Миколаївської області.

Двоє братів прийшли рибалити. Поки один із них розкладав рибальські снасті, інший вирішив піти купатись. Однак 16-річний Володимир почав тонути, а Владислав, старший брат, кинувся йому на допомогу.

"У цей час на другому березі кар'єру відпочивав хлопець на ім'я Руслан із сестрою Оленою. Хлопець побачив, що Владислав, намагаючись витягти з води молодшого брата, почав непритомніти та обидва брати могли потонути. Хлопець одразу прибіг на допомогу та першим схопив молодшого Володимира. Той сказав, що з ним все добре, та попросив, щоб Руслан врятував його старшого брата", - розповіли подробиці у ДСНС.

Рятівник витяг молодшого брата на берег, де його сестра вже надала постраждалому першу домедичну допомогу та привела його до тями. Тим часом він повернувся за другим, намагався знайти хлопця, але пошуки результату не дали.

Рятувальники на надувному човні обстежили акваторію та виявили тіло загиблого хлопця. Його дістали з води та транспортували до берега.

Нагадаємо, у Миколаєві хлопець потонув в акваторії Бузького лиману. Він пірнув з пірса, розташованого у зоні відпочинку мікрорайону Намив.

А у Житомирській області під час відпочинку потонули двоє чоловіків.

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