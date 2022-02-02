У Миколаївській області хлопець вкрав сумку і "повісив" на жінку вісім кредитів

У Миколаївській області хлопець вкрав сумку і "повісив" на жінку вісім кредитів

Жінка не одразу дізналася про шахрайство.

У Первомайську 18-річний зловмисник викрав жіночу сумку, в якій були мобільний телефон, документи та записи з ПІН-кодом до банківської картки і кодом до інтернет-банку, чим він і скористався.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Від імені жінки аферист оформив низку мікро-онлайн-кредитів і отримав майже 13 тисяч гривень.

Потерпіла дізналась, що має вісім кредитів не одразу, а коли відновила SIM-картку. Саме тоді почали телефонувати кредитори з приводу заборгованості. Жінка звернулася до поліції.

Поліцейські встановили шахрая. Місцевому мешканцю, який вже притягувався до кримінальної відповідальності, слідчі поліції вручили повідомлення про підозру у злочині. Тепер зловмиснику загрожує ув’язнення на строк до шести років. Слідство триває.

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Нагадаємо, що в Україні аферисти вигадали нову шахрайську схему, аби виманити кошти громадян. Зловмисники телефонують українцям, обіцяючи компенсацію, але насправді самі видурюють гроші.

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