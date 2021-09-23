У Миколаївській області локомотив потяга перекинув вантажівку: є жертви (фото)

У Миколаївській області локомотив потяга перекинув вантажівку: є жертви (фото)

55-річний водій вантажівки від отриманих травм загинув.

Сьогодні, 23 вересня, на 24 кілометрі перегону "Нікель - Побузький - Болеславчик" на нерегульованому залізничному переїзді сталася аварія.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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Локомотив під керуванням 32-річного машиніста зіткнувся з вантажним самоскидом "КрАЗ". У результаті зіткнення 55-річний водій вантажівки від отриманих травм загинув.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та її причини.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 .ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого". Триває розслідування.

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Нагадаємо, потяг приміського сполучення наніс смертельні травми 41-річному чоловіку на станції "Одеса – Застава II". Від отриманих травм потерпілий загинув миттєво.

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