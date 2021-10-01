У Миколаївській області машина злетіла у кювет: водія вирізали з автівки (фото)

У Миколаївській області машина злетіла у кювет: водія вирізали з автівки (фото)

Постраждалого забрали медики.

Сьогодні, 1 жовтня, на автодорозі Т-1501 сталася ДТП. Водій Dacia Logan злетів у кювет, бо не впорався із керуванням.

Про це йдеться у повідомлені Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

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Автівка затиснула водія конструктивними елементами. Її довелося розрізати, аби дістати чоловіка. Постраждалого доправили до лікарні.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

Нагадаємо, на автодорозі Р-81 поблизу с. Любомирівка 22-річний водій автомобіля Mercedes виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Двоє пасажирів постраждали, один помер. Водій після ДТП втік.

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