У Миколаївській області машина злетіла у кювет: водія вирізали з автівки (фото)

Постраждалого забрали медики.
Сьогодні, 1 жовтня, на автодорозі Т-1501 сталася ДТП. Водій Dacia Logan злетів у кювет, бо не впорався із керуванням.
Про це йдеться у повідомлені Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Автівка затиснула водія конструктивними елементами. Її довелося розрізати, аби дістати чоловіка. Постраждалого доправили до лікарні.
Нагадаємо, на автодорозі Р-81 поблизу с. Любомирівка 22-річний водій автомобіля Mercedes виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Двоє пасажирів постраждали, один помер. Водій після ДТП втік.