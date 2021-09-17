У Миколаївській області національним прапором залатали дірку на стелі: користувачі соцмережі шоковані

У Миколаївській області національним прапором залатали дірку на стелі: користувачі соцмережі шоковані

Користувачі Мережі обурилися рішенням чиновників.

У Миколаївській області в районній державній адміністрації чиновники залатали дірку на стелі... прапором України.

Про це на своїй сторінці написав журналіст Олег Деренюга.

За його словами, в одному з кабінетів Миколаївської районної адміністрації чиновники закрили дірку на стелі національним прапором. В якості ілюстрації журналіст додав фотографію.

"Це фото зроблено в одному з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації. Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо", — написав Олег Деренюга.

У коментарях до публікації користувачі поставилися до інциденту з гумором і відзначили, що кабінет в цілому "виглядає занедбаним".

Який господар, такий і кабінет.

Адміністрації завжди були бідними.

І ці люди при владі.

Нагадаємо, що під Ужгородом судитимуть депутата, який приховував вдома іноземних мігрантів.

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