У Миколаївській області не розминулись вантажівка та локомотив: є постраждалі (фото)

Водія вантажівки доправили до лікарні.
Поблизу с. Поділля Веселинівської ОТГ на залізничному переїзді станції "Первенець" сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися локомотив та вантажний автомобіль MAN.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Внаслідок ДТП 61-річного водія вантажівки з тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу. 46-річний машиніст локомотиву не постраждав.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, у Полтавській області на регульованому залізничному переїзді біля станції "Решетилівка" сталася ДТП. Там зіткнулися поїзд та вантажний трейлер.
Читайте також: