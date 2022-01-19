ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У Миколаївській області не розминулись вантажівка та локомотив: є постраждалі (фото)

У Миколаївській області не розминулись вантажівка та локомотив: є постраждалі (фото)

Водія вантажівки доправили до лікарні.

Поблизу с. Поділля Веселинівської ОТГ на залізничному переїзді станції "Первенець" сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися локомотив та вантажний автомобіль MAN.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Внаслідок ДТП 61-річного водія вантажівки з тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу. 46-річний машиніст локомотиву не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

Негода від ранку затримала низку поїздів по всій країні | Новини України

Нагадаємо, у Полтавській області на регульованому залізничному переїзді біля станції "Решетилівка" сталася ДТП. Там зіткнулися поїзд та вантажний трейлер.

Читайте також: