У Миколаївській області обстріляли українських захисників: є поранені

У Миколаївській області обстріляли українських захисників: є поранені

Потерпілих серед цивільних немає.

На території Снігурівської ОТГ у Миколаївській області обстріляли українських захисників.

Про це повідомляють у Снігурівській ОТГ. Ворожі гелікоптери здійснили обстріл наших захисників бизько 15:30.

"Є інформація про чотирьох поранених військовослужбовців. За попередніми даними серед мирного населення втрат та поранень немає", - йдеться у повідомленні.

Мешканців ОТГ просять залишатись в укритті. Внаслідок обстрілів було пошкоджено лінії електропередач неподалік Снігурівки. Через це зараз знеструмлено більшу частину міста, відсутнє водопостачання. В районі Птахофабрики відбулося загоряння сухостою.

Як повідомлялося, міст через річку Сіверський Донець в районі населеного пункту Щастя зруйновано. Зазначається, що українські військові вели важкий бій, але зуміли зупинити противника і зберегти свої позиції.