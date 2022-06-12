У Миколаївській області окупанти знищили та пошкодили понад 4 тисячі об'єктів інфраструктури

Через обстріли збоку окупантів на Миколаївщині знищено та пошкоджено кілька тисяч цивільних об'єктів.
Станом на 12 червня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 4819 цивільних об’єктів.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Через артилерійські та ракетні обстріли на Миколаївщині повністю та частково зруйновані понад 4 тисячі будинків та будівель:
- об’єкти житлового фонду – 3030,
- медичні заклади – 34,
- навчальні заклади – 210,
- заклади культури – 99,
- об’єкти промислових підприємств – 42,
- об’єкти життєзабезпечення: газо – 631, електро – 397, водо – 23, теплопостачання – 71,
- інші не військові об’єкти – 282.
Наразі в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Натепер без газопостачання всього 6578 споживачів.
Нагадаємо, що окупанти знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька.
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