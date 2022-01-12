У Миколаївській області п’яний водій маршрутки возив пасажирів

Результат тесту на вміст алкоголю показав 0,75 проміле.

У Миколаївській області зупинили маршрутку Volkswagen за порушення правил дорожнього руху, який саме здійснював перевезення пасажирів.

Про це повідомили у патрульній поліції області.

Під час перевірки документів патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння. Результат тесту становив 0,75 проміле, що майже у 4 рази перевищує допустиму норму.

Патрульні склали відносно нього адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

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Нагадаємо, у Полтаві на вулиці Європейській зіткнулися автомобіль Toyota та мікроавтобус "Рута-25". Внаслідок аварії загинув 63-річний водій легковика.

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