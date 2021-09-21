У Миколаївській області під час Дня здоров’я масово захворіли школярі: підозрюють воду з джерела

Спалах ротавірусної інфекції зафіксовано серед учнів Новоодеської гуманітарної гімназії.

На околиці міста Нова Одеса (Миколаївська область) учні та вчителі місцевої гімназії під час традиційного святкування Дня здоров’я вживали воду із природного джерела, яка, очевидно, стала причиною зараження ротавірусною інфекцією 13 дітей.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

“Всього у святі приймали участь 158 дітей та 14 вчителів. При цьому діти та вчителі вживали воду з джерела. Харчувались окремо, харчові продукти кожен брав з собою”, - йдеться у повідомленні.

Після перших ознак захворювання (підвищення температури тіла, багаторазовий рідкий стілець, блювання, пронос) гімназистів було направлено за медичною допомогою до сімейних лікарів.

Загальна кількість хворих тепер становить 13 осіб, більшість з них госпіталізовано до інфекційного відділення Новоодеської багатопрофільної лікарні. Проведені тести підтвердили ротавірусну інфекцію.

Роботу гімназії тимчасово призупинено. Станом на 21 вересня нових випадків захворювання не виявлено.

“Складено перелік осіб, які брали участь у святкуванні, передано до лікувальної мережі для встановлення за ними медико-санітарного спостереження”, - повідомили миколаївські медики.

Нагадаємо, раніше у Сумській області масово захворіли 26 учнів і 5 працівників Попівської загальноосвітньої школи. Усі вони звернулись до медиків зі скаргами на нудоту, блювання та діарею.

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