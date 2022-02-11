У Миколаївській області під колесами автівки загинув пішохід 

У поліції проводять розслідування.
У Первомайську, біля будинку №113 по вулиці Одеській, 22-річний водій Daewoo Lacetti скоїв наїзд на чоловіка.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 20-річний пішохід від отриманих травм помер на місці.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть”. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Нагадаємо, що у Харкові з СІЗО випустили водія, який, перебуваючи під наркотиками, збив двох дітей на "зебрі".
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