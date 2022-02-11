У Миколаївській області під колесами автівки загинув пішохід

У Миколаївській області під колесами автівки загинув пішохід

У поліції проводять розслідування.

У Первомайську, біля будинку №113 по вулиці Одеській, 22-річний водій Daewoo Lacetti скоїв наїзд на чоловіка.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Також читайте Під Харковом мікроавтобус на смерть збив 18-річну дівчину

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 20-річний пішохід від отриманих травм помер на місці.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть”. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Водій збив на смерть пішохода та втік з місця ДТП

Нагадаємо, що у Харкові з СІЗО випустили водія, який, перебуваючи під наркотиками, збив двох дітей на "зебрі".

Читайте також: