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У Миколаївській області під колесами автівки загинув пішохід 

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У Миколаївській області під колесами автівки загинув пішохід 

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У поліції проводять розслідування.

У Первомайську, біля будинку №113 по вулиці Одеській, 22-річний водій  Daewoo Lacetti скоїв наїзд на чоловіка. 

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 20-річний пішохід від отриманих травм помер на місці. 

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть”.  Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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Нагадаємо, що у Харкові з СІЗО випустили водія, який, перебуваючи під наркотиками, збив двох дітей на "зебрі".

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