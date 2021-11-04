У Миколаївській області під колесами вантажівки трагічно загинув чоловік

Трагедія сталася на території кар’єру.
На території кар’єру у с. Трикрати Вознесенського району 32-річний водій вантажівки Renault Magnum наїхав на 56-річного чоловіка.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Потерпілий від отриманих травм загинув на місці події.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років. Наразі встановлюються всі обставини та причини трагедії.
Раніше стало відомо, що поблизу села Количівка зіткнулися дві автівки. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці.
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