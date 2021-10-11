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У Миколаївській області підпалили селищну раду: згоріли документи та техніка (фото)

У Миколаївській області підпалили селищну раду: згоріли документи та техніка (фото)

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Поліція встановлює обставини пожежі.

У селі Трикрати Вознесенського району Миколаївської області 10 жовтня о 3:00 ночі загорілось приміщення селищної ради. За даними поліції, пожежу міг спричинити підпал. 

Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області. 

У пожежі згоріли документи та техніка. Ліквідували займання працівники ДСНС. 

"Оглянувши місце події, слідчо-оперативна група вилучила фрагменти пожежного сміття, які з метою встановлення причини пожежі поліцейські направили на експертизу", - повідомили в поліції. 

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Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу". Триває слідство. 

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Нагадаємо, в Одесі загорівся національній педагогічний університет

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