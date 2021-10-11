ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У Миколаївській області підпалили селищну раду: згоріли документи та техніка (фото)

У Миколаївській області підпалили селищну раду: згоріли документи та техніка (фото)

Поліція встановлює обставини пожежі.

У селі Трикрати Вознесенського району Миколаївської області 10 жовтня о 3:00 ночі загорілось приміщення селищної ради. За даними поліції, пожежу міг спричинити підпал.

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Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області.

У пожежі згоріли документи та техніка. Ліквідували займання працівники ДСНС.

"Оглянувши місце події, слідчо-оперативна група вилучила фрагменти пожежного сміття, які з метою встановлення причини пожежі поліцейські направили на експертизу", - повідомили в поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу". Триває слідство.

Нагадаємо, в Одесі загорівся національній педагогічний університет.

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