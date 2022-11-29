У Миколаївській області подовжать комендантську годину: що відомо

Вона стане довгою на дві години.

У Миколаївській області від 1 грудня змінять тривалість комендантської години. Втім, нововведення не буде стосуватися деокупованих територій.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, вже від 1 грудня на Миколаївщині комендантська година триватиме від 00:00 до 05:00. До слова, станом на 29 листопада комендантська триває від 23:00 до 6:00.

"Ми будемо змінювати комендантську годину, щоб бізнес міг починати працювати більше", - наголосив Кім.

Також очільник області наголосив, що будуть зняті всі заборони щодо продажу спиртних напоїв. Окрім для військових і спецслужб.

Нагадаємо, у Миколаївській області будуть економити електроенергію, тож жителів області закликають бути готовими до відсутності світла. Голова ОВА закликав жителів області запасатися водою та батарейками.

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