У Миколаївській області посеред вулиці знайшли мертву жінку

До Первомайського районного відділу поліції звернувся місцевий житель і повідомив про те, що на вулиці райцентру виявили тіло померлої жінки зі слідами побоїв.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, оперуповноважені, криміналіст та експерт.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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Оперативники встановили особу померлої, нею виявилась 45-річна місцева мешканка, яка зловживала спиртними напоями. Правоохоронці з’ясували, що напередодні жінка відпочивала у компанії своїх знайомих. Під час застілля між нею та її знайомим виникла сварка. У ході конфлікту чоловік декілька раз вдарив її руками та ногами по тулубу, після чого пішов.

Оперативники встановили особу зловмисника та затримали його. Тепер йому загрожує 10 років ув’язнення.

Раніше стало відомо, що у Харкові жінка задушила дитячою пелюшкою чоловіка-тирана.

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