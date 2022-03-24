У Миколаївській області послаблять "сухий закон", аби знову запрацював бізнес — Кім

Водночас, якщо це погано вплине на ситуацію в області, жорстку заборону запровадять знову.

У Миколаївській області найближчим часом планують послабити заборону на продаж алкоголю.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Розпочинаємо деякі послаблення. Багато листів із проханнями не скасовувати "сухого закону". Але я сподіваюся, що наші люди з повною відповідальністю поставляться до цих послаблень, тому що ніхто не скасовує комендантського часу, ніхто не скасовує жорстких запобіжних заходів за пияцтво", — наголосив Кім.

За його словами, послаблення заборони на продаж алкоголю необхідне для того, аби бізнес відновлював свою роботу. Водночас, якщо це погано вплине на ситуацію в області, жорстку заборону запровадять знову.

"Якщо це буде погано — покажуть вихідні, — то ми знову заборонимо. Тому це крок уперед для того, щоб ми могли жити трохи вільніше", — пояснив Кім.

Очільник Миколаївської ОВА підкреслив, що такі послаблення стали можливими лише завдяки діям українських військових, які відтіснили російських окупантів до меж між Миколаївською та Херсонською областями.

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