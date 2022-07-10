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У Миколаївській області правоохоронця підозрюють у зґвалтуванні дитини

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У Миколаївській області правоохоронця підозрюють у зґвалтуванні дитини

Фото: pixabay.com

До поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що її 12-річна донька стала жертвою насилля.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 25-річний чоловік, військовослужбовець одного з правоохоронних органів.

Про це йдеться у повідомленні поліції Миколаївської області.

Його затримали. Наразі слідчі призначили проведення необхідних експертиз. З дівчинкою працюють психологи. Затриманому оголосили про підозру, невдовзі йому обиратимуть запобіжний захід. Слідство триває.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України "Зґвалтування".  Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, у Миколаївській області взяли під варту 41-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 15-річної дівчини.

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