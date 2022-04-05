У Миколаївській області прокурор "зливав" окупантам інформацію про ЗСУ, паролі на блокпостах та обстріли

У Миколаївській області прокурор "зливав" окупантам інформацію про ЗСУ, паролі на блокпостах та обстріли

Зрадникові загрожує довічне ув'язнення.

У Миколаєві затримали "щура". Ним виявився керівник однієї з окружних прокуратур Миколаївської області.

Про це повідомляє СБУ.

Зрадника затримано і він зізнався у скоєному. Йому офіційно оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

За наявними даними, він передавав інформацію про:

▪️оперативну обстановку у Миколаєві та області

▪️загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання

▪️результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо

Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію: через підставну особу передала йому імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.

У результаті обшуків у фігуранта вилучено техніку з доказами його протиправної діяльності.

Нагадаємо, що у Львові обрали запобіжний захід Глібу Ляшенку, який від 2018 року раптом із блогера почав з’являтись у деяких ЗМІ як політичний експерт, і зрештою почав озвучувати фейки, які в СБУ визнали "державною зрадою". Чоловікові ухвалили тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 4 млн грн.