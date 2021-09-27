У Миколаївській області шкідлива звичка вкоротила віку чоловікові

Чоловік згорів у власному будинку.

У Первомайську під час пожежі в будинку загинув чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

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Повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Кооперативна надійшло до Служби порятунку о 19:01.

На місці трагедії вогнеборці виявили тіло чоловіка 1980 року народження. Пожежу спричинила необережність власника під час куріння.

На місці також працювали співробітники поліції і медики.

Нагадаємо, під час пожежі у гуртожитку Уманського національного університету садівництва постраждали шестеро студентів.

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