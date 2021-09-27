У Миколаївській області шкідлива звичка вкоротила віку чоловікові

Чоловік згорів у власному будинку.
У Первомайську під час пожежі в будинку загинув чоловік.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Кооперативна надійшло до Служби порятунку о 19:01.
На місці трагедії вогнеборці виявили тіло чоловіка 1980 року народження. Пожежу спричинила необережність власника під час куріння.
На місці також працювали співробітники поліції і медики.
Нагадаємо, під час пожежі у гуртожитку Уманського національного університету садівництва постраждали шестеро студентів.