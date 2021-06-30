У Миколаївській області сталась жахлива ДТП: троє загиблих (відео)

Ще двоє людей травмувалися та доставлені до лікарні, також і малолітня дитина.

Сьогодні, 30 червня, на 211 км автодороги Кропивницький-Миколаїв біля с. Костичі сталася дорожньо-транспортна пригода.Там зіткнулися автомобілі KIA Optima та Mazda.

Як повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області, троє людей загинули (обидва водії та пасажирка Mazda), ще двоє зазнали травмувань та доставлені до лікарні, у тому числі малолітня дитина.

Наразі на місці аварії працюють слідчі, криміналісти та рятувальники, які деблокують тіла.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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