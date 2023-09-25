У Миколаївській області сталася потрійна ДТП: загинули хлопець і дівчина (фото)

У Миколаївській області сталася масштабна ДТП. Унаслідок зіткнення легкового автомобіля BMW 330D, позашляховика Ford Ranger і вантажівки Mercedes Benz Sprinter 519 CDI загинуло двоє людей.

Про це повідомила пресслужба поліції Миколаївської області.

Аварія сталася на трасі Н-11 "Миколаїв — Дніпро", неподалік від села Мар'ївка. Унаслідок зіткнення від отриманих тілесних ушкоджень померли 21-річний водій і 19-річна пасажирка автомобіля BMW.

Крім цього, 40-річний водій автомобіля Ford і його 29-річний пасажир дістали множинні травми і їх доправили до медичного закладу для госпіталізації.

39-річний водій вантажівки-рефрижератора Mercedes Benz не постраждав.

На місці ДТП

Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, внаслідок якого сталася смерть потерпілого.

Нагадаємо, у селі Малушка Рівненського району сталась смертельна ДТП, у якій загинула маленька дитина та ще 8 осіб було поранено.

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