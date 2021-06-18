У Миколаївській області Toyota врізалася в дерево: не вижив ніхто

Водій і пасажир від отриманих травм загинули на місці аварії.

Сьогодні, 18 червня, на автодорозі Н-11 Дніпро-Миколаїв, біля с. Михайлівка в Баштанському районі сталася смертельна аварія.

Як повідомляє пресслужба ГУНП в Миколаївській області, водій автомобіля Toyota Camry не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево.

Водій і пасажир від отриманих травм загинули на місці.

Зараз слідчі встановлюють обставини і причини ДТП.

Аварію кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб".

Нагадаємо, на території Каховського району Херсонської області сталася смертельна аварія - водій вантажного автомобіля DAF наїхав на пішохода. Чоловік помер на місці від травм.

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