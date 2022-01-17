У Миколаївській області у продаж потрапили отруйні фісташки

У Миколаївській області у продаж потрапили отруйні фісташки

Фісташки завезли з Туреччини.

У Миколаївській області виявили отруйний продукт – афлотоксини у шкаралупі смажених фісташок. Фісташки експортувалися з Туреччини.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродслужби в Миколаївській області.

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“Встановлено виявлення афлотоксинів (В1=15,7; загальна кількість = 19,9 мкг/кг – ppb) в смажених фісташках у шкарлупі (партія L 15092021), що експортувалися із Туреччини (виробник: Alagözler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz. Ltd. Sti; експортер: Malatya Pazari Kuruyemiscilik Sanayi ve Ticaret A. S.) через Болгарію до України (отримувач: ТОВ "ОКЕАН КОМПАНІ ТРЕЙД", вул. Миру, 3, м. Київ, 03134)”, - йдеться у повідомленні відомства.

Держпродспоживслужба закликала операторів ринку негайного вилучити цей товар з обігу та письмово поінформувати компетентні органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів.

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Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці викрили підпільний цех, у якому підробляли продукти харчування.

Афлотоксини – органічні сполуки, які є найсильнішими гепатоканцерогенами. Вони провокують пригнічення імунної системи, пошкодження ДНК та активацію онкогенів.

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