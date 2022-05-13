У Миколаївській області відновили водопостачання житлових районів завдяки річковій воді

У Миколаївській області за дорученням президента України та керівника ОП відновили водопостачання у житлових районах міста. Для цього забезпечили водозабір з Південного Бугу та артезіанських свердловин.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждали і основна, і резервна лінії магістрального водогону Дніпро-Миколаїв. Внаслідок того, що 80% загальної протяжності водогону перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області, відремонтувати водогін та запезпечити його стабільну роботу наразі неможливо.

Про це у своєму відеозвернення розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, аби вирішити питання водозабезпечення населення Миколаєва, було виділено 56 млн гривень з резервного фонду державного бюджету. Крім того, забезпечено водозабір з річки Південний Буг та артезіанських свердловин.

"Станом на зараз введено в експлуатацію 14 свердловин у міських лікарнях, пологовому будинку та військовому шпиталі. Сьогодні розпочалось водопостачання до житлових будинків", — зазначив Тимошенко.

Заступник керівника ОП повідомив, що наразі у Миколаївській області деокуповано вже 1009 населених пунктів, де розгорнули роботу гуманітарних штабів і ДСНС.

Нагадаємо, щоб закріпити свої позиції, російські війська намагаються захопити села Брускінське й Велику Олександрівку Херсонської області. Це може дозволити окупантам наступати на Миколаївську область.

Скоро виженемо, тримайтесь: Кім про ворожі війська у Миколаївській області

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