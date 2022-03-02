У Миколаївській області висадився російський десант: ЗСУ стріляє на ураження

У Миколаївській області висадився російський десант: ЗСУ стріляє на ураження

У Миколаївській області ЗСУ і тероборона знищують російський десант.

У Миколаївській області висадилися десантники окупантів.

Про це повідомив голова ВДА області Віталій Кім.

За наявною у нього інформацією, було висадження десанту в районі Балівного. 4 вертольоти

Також тривають бої біля Калинівки. Їх там розбили. Частина назад пішла у бік Баштанки.

Військові працюють. У Миколаєві ворога нема.

За його словами, українські військові притисли до землі десант, який висадився в аеропорту, стріляють на ураження і вимагають їх здатися в полон.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: