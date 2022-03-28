У Миколаївській області внаслідок обстрілів армії РФ поранено 29 людей: половина - цивільні

Поранених дітей немає.

Протягом минулої доби, 27 березня, у Миколаївській області внаслідок обстрілів російських окупантів поранення отримали 29 людей.

Про це повідомила керівниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, половина поранених - це цивільні мешканці. "На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - наголосила вона.

Станом на ранок 28 березня в миколаївських лікарнях переубває 300 людей, що постраждали від атак окупантів країни-агресорки на регіон.

Як повідомлялося, підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України збив чергову російську крилату ракету на Миколаїщині, випущену по мирних українцях.

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